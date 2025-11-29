Bakan Göktaş Tekirdağ’da konuştu: “İnsanı ve aileyi merkeze aldık”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Marmaraereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Göktaş, burada yaptığı açıklamada, hizmet siyasetini toplumun her kesimine temas eden güçlü bir araç haline getirdiklerini ifade etti. Bugün temeli atılan iki önemli yatırımın Tekirdağ'ın sosyal hizmet altyapısını güçlendireceğini belirterek, bu yatırımların kente hayırlı olmasını diledi.

Türkiye genelinde önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Bakan Göktaş, yeni kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilgili önemli bir taahhütte bulundu: "Yeni Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirecek güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağlayacağız." diyerek, geride kalan süreci şu sözlerle özetledi: "Son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetler alanında köklü değişim ve güçlü dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşümün merkezine insanı, aileyi ve toplumsal huzuru yerleştirdik."

SOSYAL DEVLET, DAYANIŞMA İRADESİDİR

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sayısız hizmete imza atıldığının altını çizdi. Sosyal devlet vizyonuyla hareket ederek hizmet siyasetini toplumun bütün katmanlarına ulaşan bir güce dönüştürdüklerini vurguladı. Sosyal devlet anlayışına dair tanımını şu sözlerle yaptı: "Çünkü biliyoruz ki sosyal devlet sadece bir hizmet mekanizması değil, gönüllere değen, hayatı kolaylaştıran ve ihtiyaç anında vatandaşının yanında duran bir dayanışma iradesidir." Bakan Göktaş, bu anlayışla devletin şefkat elini her haneye ve her kardeşe ulaştırmak için gayret ettiklerini açıkladı.

Göktaş, sosyal desteğin daha erişilebilir, hızlı ve sürdürülebilir olması amacıyla yeni modeller geliştirdiklerinden de bahsetti.

Toplumun geniş kesimine gururla hizmet verdiklerini belirten Bakan Göktaş, hizmet yelpazesinin engelli bireylerden yaşlılara, çocuklardan ailelere uzanan geniş bir alanı kapsadığını kaydetti. Göktaş, "Bugün her şehirde yükselen yeni merkezlerimizle kurumsal kapasitemizi sürekli büyütüyoruz. Bugün daha hızlı erişen, daha etkin çalışan sosyal hizmet yapımızla dayanışmayı büyüten, geleceği güvenle kuran bir Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ ÖNEMLİ PROTOKOL İMZALANDI

Temel atma töreninin ardından, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül de birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Marmaraereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin toplu temeli atıldı.

Bakan Göktaş, programının devamında Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile bir araya gelerek "Engelsiz Yaşam Merkezi" protokolüne imza attı. Ayrıca, Muratlı ilçesinde, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Son olarak Tekirdağ Valiliği'ne uğrayan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağışçı arasında "Çorlu Huzurevi Ek Hizmet Binası" ve "Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi İnşaat Yenileme" protokollerinin imzalanmasına öncülük etti.