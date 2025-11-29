Sağlık Bakanı Memişoğlu canlı yayında soruları yanıtladı: ''Randevu sorunu %90 oranında çözüldü''

Lider Haber TV'de soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında son 23 yılda büyük bir değişim ve gelişim sürecinden geçtiğini vurguladı.

Bakan, "Koruyan, geliştiren, üreten sağlık sistemi" hedefine dikkat çekerek, ülkenin hem altyapı hem de insan gücü bakımından dünyadaki sayılı devletler arasına girdiğini ve rüşdünü ispat ettiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, sağlık sisteminde aile hekimlikleri ile birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarının entegrasyonuna değindi. Son 1 yıl içinde aile hekimlerinin 35 milyon insanı aradığını aktardı. Aile hekimliklerinin, sistemin en kritik ve temel sağlık hizmeti alanı olduğunu belirten Memişoğlu, yıpranmış aile hekimliklerinin yenilendiğini ve yenilerinin inşa edildiğini açıkladı. Yaklaşık 1 yıl içinde 1000 aile hekimliğinin inşaatlarıyla birlikte tamamlanacağını, bunların yarısının ihalesinin çıktığını, diğer yarısının ise 6 ay içerisinde ihalesinin çıkacağını ifade etti.

Bakan, ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin varlığına işaret etti. Bu merkezlerin aile hekimliği ile hastane arasındaki hizmet birimleri olduğunu, buralarda fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve çocuk gelişimcilerin görev yaptığını ve ücretsiz kanser taraması imkanının sunulduğunu anlattı. Bakan Memişoğlu, bunun yanında bağımlılıklar ve tütün ürünleriyle mücadele ettiklerini belirterek, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Alo 171 hattını aramasını talep etti.

RANDEVU SIKINTISI KALMADI

Randevu sistemine ilişkin merakla beklenen gelişmeleri açıklayan Bakan Memişoğlu, "Şu anda MHRS'de randevu sorununu yüzde 90 oranında çözdük" dedi. Bu başarıya ulaşmak için uygulanan yöntemleri; mesai kaydırmalar, ilave poliklinikler ve çifte randevuların yeniden organizasyonu olarak sıraladı.

Bakanlığa geldiği dönemde 4-4,5 milyon randevu bekleyen hasta bulunduğunu belirten Memişoğlu, bu sayının şu anda 300 binin altına düşürüldüğünü açıkladı. Kalan 300 bin kişilik bekleme listesindeki hastaların bir kısmının "Sadece bu doktoru istiyorum. Bu hastanede olmasını istiyorum" diyen kişilerden oluştuğunu kaydetti ve "Türkiye'de şu an randevu sorunu yok" ifadesini kullandı.

Ayrıca, aile hekimlerine ayrı bir kapasite açıldığını ve aile hekimi öngörüsüyle başvuranların istedikleri doktordan ve branştan randevu alabildiğini belirterek, "Randevu sorunumuz yok, aile hekimliklerine başvuran herkese randevu verebiliyoruz" diye ekledi.

SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMALARINDA SON DURUM

Bu yılın ilk atamasında yerleşen sağlık personelinin göreve başlama tarihine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık çalışanı alımının iki aşamada yapılacağını daha önce belirttiklerini hatırlattı. İlk aşamanın Haziran-Temmuz aylarında gerçekleştiğini ifade eden Bakan, yerleştirme kuralları ve KPSS sonuçlarına göre bir atama yapıldığını aktardı.

Yerleşenlerin güvenlik soruşturması işlemlerinin devam ettiğini belirten Memişoğlu, personelin "En kısa zamanda başlatmaya çalışacağız. En geç 2026'nın başında başlarlar" dedi. Bakan, yeni personel alım süreci hedefini de duyurarak, "Yeni KPSS sonrasında yeni bir alım olur diye düşünüyoruz. Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak" bilgisini paylaştı.

Bakan Memişoğlu, 10 Yıllık Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi hazırladıklarını ve bu planı 10 senelik bir politika olarak uygulayacaklarını dile getirdi. Özellikle anne ve çocuk sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Memişoğlu, sezaryenin bir doğum şekli değil, gerektiğinde yapılması gereken bir ameliyat olduğunu vurguladı.

İlk bebeğini bekleyen annelere son 3 ayda ebe tahsis edildiğini, 'Anne Yolculuğu' adında bir yazılım geliştirildiğini ve gebe olan herkesin bu uygulamayı indirmesi gerektiğini belirten Bakan, bu mobil uygulamanın doğumdan sonra lohusalık dönemi ve çocuğun 2 yaşına gelene kadar olası durumlarla ilgili bilgileri anne adaylarının hizmetine sunduğunu ifade etti.

Bakan Memişoğlu, "Biz doğal olan normal doğum diyoruz" diyerek, tıbbi olarak gerekli olduğu, bebek ve anne için risk olduğu zaman hekimin endikasyonuyla sezaryen yapılması gerektiğini; insanların isteğine bağlı sezaryeni ise azaltmaya çalıştıklarını belirtti. "Tıbbi olarak gerekli olan sezaryeni tabii ki yapacaklar ama bizim isteğimiz ebe eşliğinde doğal olan normal doğumun yapılması" sözleriyle konuşmasını tamamladı.