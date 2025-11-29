Yasaklı sularda avcılık: İstanbul'da yaklaşık 2,5 ton canlı midye ele geçirildi

İstanbul Boğazı ve çevresinde yasaklı sularda gerçekleştirilen kaçak midye avcılığına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak toplama faaliyetlerinin önlenmesi ve bu yolla piyasaya sürülen ürünlerin engellenmesi amacıyla 10 günlük bir denetim programı yürüttü.

Fatih ve Sarıyer ilçelerindeki üç ayrı sahil hattında yapılan kontrollerde, yasak bölgelerde midye avcılığı yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Şüphelilere, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 339 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilere ait adreslerde de arama yapıldı. Aramalarda 2 ton 350 kilogram canlı midye, 2 dalış tüpü, 1 regülatör, yaklaşık 30 metre hortum, halat, 8 kilogram kurşun ağırlık ve 90 boş çuval ele geçirildi.

Ele geçirilen canlı midyeler, ekosistemin korunması amacıyla yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.