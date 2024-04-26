30 kişi gözaltına alındı!

30 kişinin gözaltına alındığı operasyon Kastamonu merkezleri gerçekleştirildi.

30 kişi gözaltına alındı!
Editör: Yağmur Biçen

Operasyon, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli teknik takip sonucu Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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