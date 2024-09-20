36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı

Olay, Fatih T.’nin Çaycumaspor Genel Kaptanı Yusuf T.’nin oğlu olması nedeniyle büyük üzüntü yarattı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, Fatih T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında cenaze, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.