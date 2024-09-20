36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda çalışan 36 yaşındaki mühendis Fatih T., iddialara göre av tüfeğiyle hayatına son verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
Yayınlanma:

 Olay, Fatih T.’nin Çaycumaspor Genel Kaptanı Yusuf T.’nin oğlu olması nedeniyle büyük üzüntü yarattı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, Fatih T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında cenaze, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024Resmi Gazete

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çaycuma intihar
Günün Manşetleri
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!
İsrail Lübnan'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi
Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar
FETÖ üyesi ihraç astsubay Erzurum'da gözaltına alındı
İsrail ordusu duyurdu: Kuzey cephesi muharebe planları onaylandı!
Kılıçdaroğlu protokolü reddetti, Özdağ belgelerle yalanladı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024 Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri 8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri
Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu! Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!