4 İlde DEAŞ Operasyonu! 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt içinde terör örgütlerinin faalyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ile ilgili soruşturma düzenlendi. Düzenlenen soruşturmada, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 18 zanlı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır, Samsun ve Bursa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, DEAŞ'ın sözde bayrağı ve çok sayıda yasaklı kitap, dergi ile dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.