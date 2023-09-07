4 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca kişi yakayı ele verdi
Güvenlik güçleri uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor. İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirilirken 14 zanlı yakalandı.
İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19 kilo eroin, 58 kilo bonzai, 170 kilo muhtelif içerikte uyuşturucu ile 6 zanlı yakalandı.
Kocaeli'de ise TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 76 kilo eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilo esrar yakalandı,1 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ise Genç kırsalında yapılan aramalarda 150 kilo esrarla birlikte 3 milyon 325 bin kök kenevir ele geçirildi
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklama da uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
- Bot hesapların paylaşımları değil, kahramanların gece gündüz demeden yaptıkları bu operasyonlar gerçek. Bilinsin ki; zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlrimizi ve milletimizi zehirlemeye kalkan o uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
İSTANBUL, KOCAELİ, ADANA VE BİNGÖL’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 1⃣4️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️@EmniyetGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 7, 2023
❌#İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda
📍1️⃣9️⃣ kg eroin,
📍5️⃣8️⃣ kg bonzai,
📍1️⃣7️⃣0️⃣ kg muhtelif içerikte uyuşturucu… pic.twitter.com/GG6CPuIkOV