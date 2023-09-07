4 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca kişi yakayı ele verdi

Güvenlik güçleri uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor. İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirilirken 14 zanlı yakalandı.

4 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca kişi yakayı ele verdi
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İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19 kilo eroin, 58 kilo bonzai, 170 kilo muhtelif içerikte uyuşturucu ile 6 zanlı yakalandı.

Kocaeli'de ise TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 76 kilo eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilo esrar yakalandı,1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ise Genç kırsalında yapılan aramalarda 150 kilo esrarla birlikte 3 milyon 325 bin kök kenevir ele geçirildi

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklama da uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

- Bot hesapların paylaşımları değil, kahramanların gece gündüz demeden yaptıkları bu operasyonlar gerçek. Bilinsin ki; zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlrimizi ve milletimizi zehirlemeye kalkan o uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
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