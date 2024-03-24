4 şehir karla kaplandı! İşte soğuk havanın etkili olduğu iller

Yurdun pek çok noktasında mart ayının son günlerinde soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da şehrin geneli, dün ve gece aralıklarla yağan karın ardından beyaza büründü.

Sabah saatlerine doğru soğuk havanın etkili olduğu kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece ölçüldü. Kentte, araçların camları buz tuttu, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında kar kütleleri ve buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri yollardaki kar ve buzları temizleme çalışması yaptı.

KARS'TA DA SOĞUK HAVA ETKİLİ OLUYOR

Kars'ta da aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Ekipler, karın ardından kaldırım ve yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yeşilbaş ördekler, Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de karın ardından soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar bitkiler kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi. Bazı ilçe esnafı ise yaban kuşlarına yem bıraktı.

Karayolları ve belediye ekiplerince bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

AĞRI'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ağrı'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Ekipler, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan’da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Gece başlayan kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.