4 şehirde FETÖ operasyonu! 8 şüpheli yakayı ele verdi

Yurt içinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Son olarak Ankara merkezli 4 ilde de operasyon düğmesine basıldı. Çeşitli adreslere baskın yapıldı, bazı şüpheliler yakalandı!

4 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONLARI!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon ile ilgili yapılan çalışmalarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin, mahrem kişilerin kullandığı operasyonel ankesörlü veya sabit hatlardan arandıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.