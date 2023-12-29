4 Şehirde PKK/KCK Operasyonu! 7 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ, İstanbul, Van ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

4 Şehirde PKK/KCK Operasyonu! 7 Şüpheli Tutuklandı

Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Son olarak Tekirdağ merkezli olmak üzere İstanbul, Van ve Şırnak'ta önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde belirlenen bazı adreslere operasyonlar yapılırken, operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden E.B, R.A, C.T, A.Ö, H.O, E.A.D. ve E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİT'ten PKK'ya Ağır Darbe! Terörist Ömer Abdullah el Dahham Etkisiz Hale GetirildiMİT'ten PKK'ya Ağır Darbe! Terörist Ömer Abdullah el Dahham Etkisiz Hale GetirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör örgütü # pkk # operasyon # Tekirdağ # istanbul # van # şırnak
Çok Okunanlar
MİT'ten PKK'ya Ağır Darbe!
MİT'ten PKK'ya Ağır Darbe!
Anadolu Yakası'na Tramvay Geliyor! 33 İstasyon Olacak...
Anadolu Yakası'na Tramvay Geliyor! 33 İstasyon Olacak...
Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaça Yükseldi?
Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaça Yükseldi?
Bugün Nerede Deprem Oldu?
Bugün Nerede Deprem Oldu?
Akaryakıt Fiyatları İndi Mi? Akaryakıta Zam Gelecek Mi?
Akaryakıt Fiyatları İndi Mi? Akaryakıta Zam Gelecek Mi?
Öne Çıkanlar ANKA-3 İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI İLK KEZ HAVALANDI | Ulusal Haber ANKA-3 İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI İLK KEZ HAVALANDI | Ulusal Haber Selatin Camileri hangileri? Selatin Camileri hangileri?