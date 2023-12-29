4 Şehirde PKK/KCK Operasyonu! 7 Şüpheli Tutuklandı

Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Son olarak Tekirdağ merkezli olmak üzere İstanbul, Van ve Şırnak'ta önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde belirlenen bazı adreslere operasyonlar yapılırken, operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden E.B, R.A, C.T, A.Ö, H.O, E.A.D. ve E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.