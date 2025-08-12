470 personel alımı başvuruları başladı! İşte TYP şartları ve kura tarihi

Zonguldak’ta Toplum Yararına Program kapsamında 470 personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri, kura ve görev yerleri belli oldu.

470 PERSONEL ALINACAK

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 470 personel alınacağını açıkladı.


BAŞVURULAR 15 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Başvurular 11 Ağustos 2025’te başladı ve 15 Ağustos 2025’te sona erecek. Programa kabul edilenler, 1 Eylül 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında okullarda görev yapacak.

Kura çekimi 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak.

En yüksek kontenjan 140 kişi ile Karadeniz Ereğli’ye ayrıldı. İlçelere göre dağılım şöyle:

Karadeniz Ereğli: 140 kişi
Zonguldak Merkez: 123 kişi
Çaycuma: 73 kişi
Alaplı: 39 kişi
Kozlu: 28 kişi
Kilimli: 25 kişi
Devrek: 23 kişi
Gökçebey: 19 kişi

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başvurular “esube.iskur.gov.tr” internet adresinden, e-Devlet kapısından veya ALO 170 hattı aranarak yapılabilecek.

typ iş başvurusu zonguldak
