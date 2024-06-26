5. Boğaziçi Uluslararası Bale Festivali, görsel şölen dolu dans gösterileriyle sona erdi

5. Boğaziçi Uluslararası Bale Festivali, görsel şölen dolu dans gösterileriyle sona erdi. 11 okulun katıldığı yarışmada kazananlara bir çok ödül verildi.

Editör: Haber Merkezi
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Sihirli Pabuçlar Bale Okulu Kurucusu Günnur Bayburt’un liderliğinde düzenlenen 5. Boğaziçi Uluslararası Bale Festivali sona erdi.

24-25 Haziran günleri arasında Görev Vakfı sponsorluğunda düzenlenen festival, Gala Gecesi’yle sona erdi. 11 okulun katıldığı yarışmada ödüller sahiplerine verildi.
Centilmence geçen yarışmayı kazanan 8 kişiye Barcelona bursu verilirken, bale ayakkabısı, bale kostümü, bale çantası ve para ödülleri de sahiplerini buldu.

Cumhuriyetin aydınlanma, sanat ve estetik kültürünü benimsetmeyi; çocukların ve gençlerin beden ve zihin eğitimine katkı sunmayı amaçlayan Bale Festivali, izleyicilere de görsel bir şölen sundu.

Düzenlenen Gala Gecesi’nde ödülleri USMER Başkanı Şule Perinçek takdim etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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