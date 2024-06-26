5. Boğaziçi Uluslararası Bale Festivali, görsel şölen dolu dans gösterileriyle sona erdi

Sihirli Pabuçlar Bale Okulu Kurucusu Günnur Bayburt’un liderliğinde düzenlenen 5. Boğaziçi Uluslararası Bale Festivali sona erdi.

24-25 Haziran günleri arasında Görev Vakfı sponsorluğunda düzenlenen festival, Gala Gecesi’yle sona erdi. 11 okulun katıldığı yarışmada ödüller sahiplerine verildi.

Centilmence geçen yarışmayı kazanan 8 kişiye Barcelona bursu verilirken, bale ayakkabısı, bale kostümü, bale çantası ve para ödülleri de sahiplerini buldu.

Cumhuriyetin aydınlanma, sanat ve estetik kültürünü benimsetmeyi; çocukların ve gençlerin beden ve zihin eğitimine katkı sunmayı amaçlayan Bale Festivali, izleyicilere de görsel bir şölen sundu.



Düzenlenen Gala Gecesi’nde ödülleri USMER Başkanı Şule Perinçek takdim etti.



