50 farklı suçtan aranıyordu! Evinde cephanelik çıktı

İzmir'de 45 hırsızlık olayından dolayı hakkında hapis cezası bulunan azılı hırsız, polis ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramada ise, çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

50 farklı suçtan aranıyordu! Evinde cephanelik çıktı
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve hakkında hapis cezası bulunan T.G. adlı şüphelinin adresini belirledi. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, T.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

50 FARKLI DOSYADAN ARANIYORMUŞ


Öte yandan, T.G.'nin kentte meydana gelen 45 hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu, 5 yıl hapis cezası ve 50 farklı dosyadan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İzmir # izmir # konak
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