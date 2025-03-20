50 yıllık elektrik çilesi! Demre'de üretim durma noktasına geldi

Sürekli yaşanan kesintiler ve düşük voltaj sorunu, hem vatandaşları mağdur ediyor hem de üreticileri zor durumda bırakıyor.

Elektrik altyapısının yetersizliği nedeniyle mahallede birçok sokak lambası bulunmuyor. Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında klimaların dahi çalışmadığını, sulama sistemlerinin aksadığını ve seralarda üretimin sekteye uğradığını belirtiyor.

📢 "50 yıl olmuş, adamın evinin önünde sokak lambası yok."

📢 "Sıcaklarda klima çalışmıyor, voltaj yetmiyor."

📢 "Burası hâlâ 50 yıllık direklerle ayakta duruyor."

📢 "Hiç elektriği olmayan bölgelerimiz var."

📢 "Elektrik yok, su yok!"

Örtü altı tarımın yaygın olduğu bölgede üreticiler, elektrik yetersizliği nedeniyle büyük kayıplar yaşadıklarını belirtiyor. Elektriğe bağımlı sulama sistemleri çalışmadığı için tarımsal üretim aksarken, hayvancılıkla uğraşanlar da düşük voltaj nedeniyle makinelerini kullanamadıklarını ifade ediyor.

📢 "Ben doğmadan önce gelen elektrik hatları var. Şimdi bu hatlar yükü kaldıramıyor. İki üç defa dinamolarımız yandı, evdeki buzdolaplarımız bozuldu."

📢 "50-60 dönüm sera var, tamamen elektriğe bağlıyız. Elektrik kesildiğinde üretim yapamıyoruz."

📢 "İneklerimi makineyle sağıyorum ama elektrik düşük, cihaz çalışmıyor. Evde iki dolabım var, biri çalışırken diğerini açamıyorum."

📢 "Seralarımız var ama jeneratörle sulama yapıyoruz. Mazot ve benzin pahalı. Don olduğu zaman yine jeneratör çalıştırmak zorunda kalıyoruz."

Kapaklı Mahallesi Muhtarı Salim Özer, uzun yıllardır yetkililere başvurduklarını ancak her seferinde sürecin uzatıldığını söylüyor. Projeler çizilse de yeterli malzeme gelmediğini, işin sürekli müteahhitlere devredildiğini belirten Özer, 2025 yılına kadar beklemelerinin istendiğini ifade ediyor.

📢 "2022'de müracaat ettiğimizde Akdeniz EDAŞ proje çizdi ama yeterli direk gelmedi. 2023’te eksik direkler gönderildi ama müteahhide devredildiği söylendi. En son ‘Muhtarım, senin iş 2025’e kaldı’ dediler. Çiftçilerimiz mağdur, burası bir tarım bölgesi. Tek isteğimiz elektriğin getirilmesi!"

Bölge halkı ve üreticiler, elektriksizlik nedeniyle yaşadıkları zorlukların artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek yetkililerden acil çözüm bekliyor.

📢 "Yetkililerin bir an önce bu soruna el atmasını istiyoruz."

📢 "Elektrik hatlarımız yenilensin, direklere aydınlatmalar takılsın. Biz atadan dededen kalan topraklarımızda üretimimizi sürdürmek istiyoruz. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz."