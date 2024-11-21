500 maden işçisi kendini madene kapattı! İşçiler sonuna kadar mücadelede kararlı

Madenciler "Enerji vatandır, vatan satılmaz” sloganlarıyla Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki madene kendilerini kapattı. 500 madenci saat 08.00 itibarıyla eyleme başladı.

Madencilerin aileleri, bölge halkı, diğer işçiler madenin dışında onlara destek veriyor.

İŞÇİLER SONUNA KADAR MÜCADELEDE KARARLI

Emekçiler özelleştirme kararı iptal edilene kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı. 3 gün içinde bir gelişme olmaması halinde eylem açlık grevine dönüşecek.

Maden işçilerinin örgütlü olduğu Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, bütün yetkililerle görüştüklerini ama sonuç alamadıklarını belirtti.

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık ise özelleştirmeye karşı sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.

VATAN PARTİSİ DE MADENCİLERİ DESTEKLİYOR

Madencilerin özelleştirme karşıtı eylemine Vatan Partisi de destek veriyor. Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Savaş Oruç başkanlığında parti heyeti maden sahasına gitti, işçilerin haklı mücadelesine katıldı.

Hükumet, Çayırhan Termik Santrali ve Linyit Maden İşletmesini satışa çıkardı. Enerji santrali varlık satışı yoluyla satılırken maden ise özelleştirilecek. İhale şartnamesinde işçilerle ilgili bir madde yok. Tesislerdeki 800 lojmanın da 4 ay içerisinde boşaltılacağı belirtiliyor. Bu durum satıştan sonra işletmede işçilerin iş güvencesinin, kazanılmış haklarının ve sendikal mücadelenin hedef alınacağı şeklinde değerlendiriliyor.

Enerji santrali üretimde kullandığı enerjiyi yanı başındaki linyit madeninden sağlıyor. Ankara’nın en büyük Türkiye’nin de 11 büyük enerji santrali yaklaşık 2 milyar dolar değerinde.. Uzmanların verdiği bilgiye göre de özelleştirme rakamını 4 yılda amorti ediyor.