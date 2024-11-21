Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın! 3 saatlik müdahale sonucu söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın! 3 saatlik müdahale sonucu söndürüldü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın! 3 saatlik müdahale sonucu söndürüldü - Resim : 1

Lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı fabrika binasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın! 3 saatlik müdahale sonucu söndürüldü - Resim : 2

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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