6 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 13 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 6 şehirde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 telefon, 15 sim kart, banka kartı, tabanca, 2 tabanca şarjörü, 24 fişek ele geçirildi. Operasyonda 29 zanlıdan 25'i yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 13 şüpheli tutuklandı
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Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 kişinin, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte hesap oluşturarak ürün satışı ilanı vererek iletişime geçtikleri 89 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Söz konusu 29 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Balıkesir, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana'da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 22 telefon, 15 sim kart, banka kartı, tabanca, 2 tabanca şarjörü, 24 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 29 zanlıdan 25'i yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 4 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir dolandırıcılık operasyon
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