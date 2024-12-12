6 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Mersin'de, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada ve ürün satışı yapılan bazı internet sitelerinde sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada şüphelilerin, 99 kişiden 1 milyon 767 bin 178 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen zanlılara yönelik Mersin, Hakkari, Şanlıurfa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.