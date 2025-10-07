7 Ekim 2025 güncel trafik raporu: İl il yol durumu ve yol çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 7 Ekim 2025 tarihli resmi yol durumu bültenini yayımladı. Bülten, Türkiye genelindeki yol çalışmaları, trafik yoğunluğu ve güzergâh değişiklikleri hakkında sürücüleri bilgilendiriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
7 Ekim 2025 güncel trafik raporu: İl il yol durumu ve yol çalışmaları
Yayınlanma:

Sürücüler, yavaş gitmeleri, trafik işaretlerine uymaları ve özellikle bakım-onarım çalışmaları yapılan kesimlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Güncel yol ve trafik bilgileri

TEM Otoyolu (Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı 0-6 km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gebze Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışma kapsamında Muallimköy Kavşağı’ndaki bazı bağlantı yolları da trafiğe kapalıdır. (Çalışma 24 saat esasına göre devam ediyor.)

TİS Otoyolu (Toprakkale-İskenderun, İskenderun Batı-Serbest Bölge 1-2 km): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara (15-17 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çivril-Denizli (40-41 km): Yol onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı (24-28 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar (34-35 km, Eskipazar Mermer Kavşağı): Kavşak düzenleme (tretuvar) çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ (21-23 km): Toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

İnönü-Kütahya (37-38 km, Kütahya Giriş Kavşağı): Onarım çalışmaları nedeniyle Kütahya istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman (8-13 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Maçka (5-15 km, Değirmendere 2 ve 4 Köprüleri): Derz onarım çalışmaları nedeniyle Maçka-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu açıklandı!Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu açıklandı!Gündem
karayolu Trafik
Günün Manşetleri
Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor
Silahla paylaşım yapanlara dev operasyon!
Muğla’dan Diyarbakır’a uzanan suç zinciri
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
İşte cezalar ve yargı sürecinin detayları
“Türkiye’nin bölgesel gücünü istikrar için kullanıyoruz”
“Projemiz 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak”
Sinan Ateş davasının sanığı Serdar Öktem hayatını kaybetti
Gazze’de can kaybı 67 bini geçti
Okullarda yıl boyunca farklı etkinlikler yapılacak
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları
Karın ağrısıyla gitti, doğum yaptı! Karın ağrısıyla gitti, doğum yaptı!
Interpol’ün aradığı mafya lideri Türkiye’de yakalandı! Interpol’ün aradığı mafya lideri Türkiye’de yakalandı!
Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları Bugün akaryakıta zam var mı? 7 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları