7 Ekim 2025 güncel trafik raporu: İl il yol durumu ve yol çalışmaları

Sürücüler, yavaş gitmeleri, trafik işaretlerine uymaları ve özellikle bakım-onarım çalışmaları yapılan kesimlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Güncel yol ve trafik bilgileri

TEM Otoyolu (Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı 0-6 km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gebze Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışma kapsamında Muallimköy Kavşağı’ndaki bazı bağlantı yolları da trafiğe kapalıdır. (Çalışma 24 saat esasına göre devam ediyor.)

TİS Otoyolu (Toprakkale-İskenderun, İskenderun Batı-Serbest Bölge 1-2 km): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara (15-17 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çivril-Denizli (40-41 km): Yol onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı (24-28 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar (34-35 km, Eskipazar Mermer Kavşağı): Kavşak düzenleme (tretuvar) çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ (21-23 km): Toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

İnönü-Kütahya (37-38 km, Kütahya Giriş Kavşağı): Onarım çalışmaları nedeniyle Kütahya istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman (8-13 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Maçka (5-15 km, Değirmendere 2 ve 4 Köprüleri): Derz onarım çalışmaları nedeniyle Maçka-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.