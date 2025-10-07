Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu açıklandı!

İstanbul Şişli’de 6 Ekim 2025 tarihinde aracında trafikte beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu kamuoyuna yansıdı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş tarafından hazırlanan rapora göre, Öktem’in kafatası, yüz ve sol köprücük kemiğinde kırıklar, beyin kanaması, doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmaları tespit edildi. Ölümün, ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Raporda ayrıca, kafa, yüz ve sol koldaki yaralanmaların her birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Toksikolojik inceleme için örnekler alındı ve atış mesafesi tespiti amacıyla kıyafetler Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.

6 ŞÜHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Şüphelilerin kullandığı 2 uzun namlulu Kalaşnikof, 2 tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"6 Ekim 2025 tarihinde Şişli ilçesi Zincirlikuyu semtinde Serdar Öktem’in uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında; olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntüleri doğrultusunda yapılan iz takibi sonucu, saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ile olaydan sonra kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır."

Savcılık açıklamasında, saldırının bir organize suç örgütünün Öktem’e beslediği husumet sonucu gerçekleştirildiği belirtildi. Yakalanan şüphelilerin Arnavutköy civarında ele geçirildiği ve üzerlerinde silahlar, kar maskesi, eldiven gibi malzemelerin bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma, C. Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, azmettiricilerin tespiti ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığı yönleri de dahil olmak üzere derinleştirilerek devam ediyor.

