Silahla paylaşım yapanlara dev operasyon! “Fotoçete albüm” baskınında 23 tutuklama

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında silahlı paylaşımlar yapan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. “Fotoçete Albüm Operasyonu” adı verilen çalışmada, silahla ateş ederken video çeken ve bu görüntüleri paylaşarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahıslar tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin “yaralama”, “tehdit”, “ruhsatsız tabanca” ve “uyuşturucu” gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.

Tespit edilen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Altındağ ilçesinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.