Muğla’dan Diyarbakır’a uzanan suç zinciri: 7 ilde örgüt çökertildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan 7 iş yeri, 1 dükkân, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı alındığını belirten Yerlikaya, operasyonların detaylarını da paylaştı.

“7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 78 şüpheliyi yakaladık, 46’sı tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı.”

Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin şu suçlara karıştığının tespit edildiğini bildirdi:

Muğla’da: Göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri,

Kırklareli’nde: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri,

Kahramanmaraş’ta: Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman’da: Zor durumdaki vatandaşlara yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere ait taşınmazlar ve araçlara da el konuldu.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm jandarma ekiplerini tebrik etti.