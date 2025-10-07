Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı!

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10’dan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yağmur Biçen Kaplan
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı!


Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Erdemli’ye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Güzeloluk Mahallesi yolu üzerindeki Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal K. yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemede 5 işçinin yaşamını yitirdiği, 14 işçinin ise yaralandığı belirlendi.

Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin can pazarı
