Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde deprem! İşte 7 Ekim son depremler listesi

Türkiye genelinde yer alan aktif fay hatları nedeniyle meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre deprem, saat 08.19’da, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitelerinde yayımlanan verilere göre Türkiye genelinde bugün farklı bölgelerde hafif şiddetli sarsıntılar yaşandı.

Yetkililer, özellikle deprem kuşağında yer alan bölgelerde vatandaşların güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmasını tavsiye ediyor.

7 ekim 2025 son depremler listesi

Tarih – Saat – Büyüklük – Yer – Derinlik (KM)

07.10.2025 – 08:19:24 – 2.0 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 7 km