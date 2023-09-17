7 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı! Adana ve Eskişehir'de kritik operasyonlar

İki şehirde operasyonun düğmesine basıldı, firari FETÖ hükümlüleri kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlardan biri Adana'da gerçekleştirildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde belirlenen adrese ekipler tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskında 4 kişi yakalandı. Firari hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR'DE DE 3 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Bir diğer operasyon da Eskişehir'de gerçekleştirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyeliğinden verilen mahkumiyet kararı dolayısıyla aranan C.G, Y.E. ile A.O.K'nin kentte olduklarını tespit etti.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 3 firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.