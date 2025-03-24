70 yıl kimliksiz yaşadı: Şaşırtıcı gerçek hastanede ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Akyüz, rahatsızlanınca komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Ancak burada şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Kadının yanında kimliği olmadığını öğrenen komşuları, eşi Faruk Akyüz’den (75) kimliği getirmesini istedi. Ancak Akyüz’ün “Eşimin hiç kimliği olmadı” demesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

MUHTAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Alakuş, olayın ortaya çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. 70 yıl boyunca kimliksiz yaşayan Fatma Akyüz’ün resmi kayıtlarda hiç var olmadığı, eşi Faruk Akyüz’ün de nüfus kayıtlarında bekar göründüğü anlaşıldı.

Dahası, çiftin dört çocuğu olduğu ancak bu çocukların nüfusta başkalarının üzerine kayıtlı bulunduğu tespit edildi. Tek göz bir evde yaşayan Faruk Akyüz, ölmeden önce eşine kimlik çıkarmak istediğini belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"KİMLİĞİNİN OLMADIĞINI BİLMİYORDUK"

Mahalle muhtarı Mehmet Salih Alakuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz şu ana kadar bu vatandaşın kimliğinin var olup olmadığını bilmiyorduk. Hastalandıktan sonra vatandaşın kimliğinin olmadığını öğrendik. Biz kimliğini çıkarmak için ilk önce nüfus dairesine gittik ama ne yazık ki nüfus dairesi müdürü bize 'bu vatandaşın bir ağabeyi ya da bir ablası gelsin müracaat etsin' dedi. Yani resmiyette şu an bu şekilde yürüdüğü için müdürün de elinden bir şey gelmiyor. Mahkeme açmayı düşündük. Mahkeme açtığımız zaman sürecin ne kadar uzayacağını bilmediğimiz için bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı. Vatandaşımız mağdur. Biz vatandaşa Aligör mahalle sakinleri olarak yardım ediyoruz. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz, devletin bu sorunu çözmesini istiyoruz. Kimliği yok ama şahıs var. Biz şuan için sadece nüfus müdürlüğüne başvurduk, kaymakamlık ve valiliğe hiçbir başvurumuz olmadı çünkü vatandaşın kimliğinin olmadığını yeni öğrendik. Birkaç gün sonra kaymakam ile randevumuz var. Kendisine durumu arz edeceğiz. Ailenin 4 tane çocuğu var. Çocuklarının hiçbiri vatandaşa bakamıyor çünkü hepsi tarım işçisi olduğu için buraya gelemiyorlar. Hanımının da altı tane ağabeyi var, onlar da tarım işçisi. Tarım işçisi olmaları bir yana okuma yazmaları dahi yok. Nasıl bir yol izleyeceklerini de bilmiyorlar. Şimdiye kadar yol gösteren de olmamış. Çocukları amcalarının üzerine kayıtlı. Dayımız da nüfusta bekar görünüyor. Biz kaymakama Aligör'deki mağdur vatandaşı söylediğimiz zaman elini uzatıyor ama şu anki vatandaşın kimliği olmadığı için bizim kaymakama böyle bir insanın olduğunu ispatlamamız lazım"

EŞİ FARUK AKYÜZ: "KİMSEMİZ YOK"

Eşine kimlik çıkartılması için yetkililere seslenen Faruk Akyüz, "Ben evlendim, bizim hanımın nüfusu yok, 70 yaşında. Biz devletten kimlik istiyoruz. Bizim hanımın kimliği olursa devlet hastanesine götürürüz. Perişan olduk. 4 çocuğum var, onların da nüfusunu kardeşimin üstüne çıkardılar. Ben 75 yaşındayım benim hanımın 6 kardeşi var, onlar da çıkartmadı. Devlet benim hanımın nüfusunu çıkarırsa çok iyi olur. Doktora gidemiyoruz, şimdi nüfus cüzdanı olursa çok iyi olur. Eşime ben hizmet ediyorum. Kaldırıyorum, yemek yapıp ona veriyorum. Ben de kimsesizim çünkü ne kardeşim var ağabeyim, hepsi öldü" ifadelerini kullandı.