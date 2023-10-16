73. Geleneksel Karakucak Güreşleri Düzenlendi

Yusufeli'de 73. Geleneksel Karakucak Güreşleri düzenlendi. Müsabakalara Türkiye'nin farklı illerinden 252 lisanslı güreşçi katıldı.

73. Geleneksel Karakucak Güreşleri Düzenlendi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleşen 73. Geleneksel Karakucak Güreşleri sona erdi. Yusufeli Orman Parkı'ndaki alanda organize edilen güreşlere, Türkiye'nin farklı illerinden 252 lisanslı güreşçi katıldı.

Bu yıl güreşler, Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanında ilk kez düzenlendi.

Zorlu müsabakalara sahne olan 73. Geleneksel Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Kenan Gör oldu.

Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 22 farklı sıklette gerçekleşen güreşlerde, dereceye giren sporculara toplamda 150 bin lira ödül dağıtıldı.

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