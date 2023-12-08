76 İlde Sahte Belge Operasyonu! 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı sahte belge operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda sahte belge düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi.

76 İlde Sahte Belge Operasyonu! 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Nevşehir merkezli 76 ilde önemli bir sahte belge operasyonuna imza atıldı.

11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

76 ilde polis ekipleri tarafından çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geniş çaplı operasyonlarda 234 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde noter üzerinden rüşvetle taşıtların cins, renk ve teknik değişikliği yaptıkları iddiasıyla polisin eşzamanlı operasyonunda yakalanan noter vekili İ.V. ile usulsüz işlemlere aracılık ettikleri öne sürülen M.A, H.B, M.C, E.İ. ve K.K. aracılılara destek veren 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Avanos Adliyesine getirildi.

Noter vekili İV. ile organize çalışan şüphelilerin, çeşitli illerden kendilerine başvuran kişilere rüşvet karşılığında sahte belge düzenledikleri, 15 bin usulsüz işlem yapıldığı belirlenmişti.

İşlemler için 225 milyon lira rüşvet verildiği, bu yolla 406 milyon lira haksız çıkar sağladığı tespit edilen şüphelilerin, kamuyu 147 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

Şüpheliler, "suç işlemek için örgüt kurma", "rüşvet alma-verme", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Nevşehir # operasyon # sahte belge
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