Meclis'te Bütçe Maratonu Başlıyor! Görüşmeler 24 Aralık'a Kadar Sürecek

Meclis Genel Kurulu’nda 11 Aralık Pazartesi günü bütçe maratonuna başlıyor. Görüşmeler 24 Aralık’a kadar aralıksız sürecek. Bu süre içinde Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Editör: Seda Akyüz
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Bütçe maratonunda gözler Meclis Genel Kurulu'nda. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 11 Aralık'ta toplanıyor. 2024 yılı bütçesi için görüşmeler aralıksız 24 Aralık 2023 tarihlerine kadar sürecek. Genel Kurul hafta sonu dahil her gün çalışacak.

Bütçe görüşmeleri süresince Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.

Öte yandan ekonomik düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşmeleri de yarıda bırakıldı. Teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi. Teklifin görüşmelerine bütçe görüşmelerin ardından 43'üncü maddeden başlanacak.

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# tbmm # Bütçe görüşmeleri # meclis genel kurul
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