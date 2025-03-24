78 kişinin can verdiği otel faciasında rapor açıklandı!

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın, 78 kişinin hayatına mal olmuştu. Olayın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınırken, otel sahibi Halit Ergül, Genel Müdür Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli de dahil olmak üzere 22 kişi tutuklanmıştı.

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan rapor, faciada yaşanan ihmalleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporunda yangının çıkış nedeni detaylı şekilde açıklandı. Rapora göre, yangın gece saat 03.16 sıralarında otelin 4. katında bulunan restoran bölümündeki "grill plate" cihazının termostat arızası nedeniyle aşırı ısınması sonucu başladı. Isınan yağın buharlaşmasıyla birlikte alevlerin çöp bidonuna sıçradığı, ardından LPG fleksi hortumunun erimesiyle gazın alev alarak yangının büyüdüğü tespit edildi.

Raporda, yangının kısa sürede tüm binayı sarmasının en büyük nedenlerinden birinin asansör boşluklarının baca görevi görmesi olduğu belirtildi. Yangın dumanlarının bu boşluklardan hızla tüm katlara yayıldığı, otelde sonradan yapılan tadilatlar nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının imkansız hale geldiği ifade edildi.

İHMALLER ZİNCİRİ FELAKETE DAVETİYE ÇIKARMIŞ

Rapor, otelde yangın güvenliği konusunda büyük ihmallerin bulunduğunu gözler önüne serilerek, "Resepsiyon görevlisinin yangını öğrenmesiyle insanları tahliye edilmesi için uyarılmasında gecikmesi, yangın uyarı sistemlerinin çalışmaması veya yetersiz olması, çalışanların otopark ve lobi giriş kapılarını açarak ateşin ve dumanın otel içinde hızla yayılmasına sebep olması, personelin yangına müdahale konusunda bilinçsiz olması, merdiven ve asansörler otelde sonradan yapılan tadilat esnasında çatıdan doğal atmosfere çıkışları kapatılarak 11’inci ve 12’inci kat yerleşim yeri olarak düzenlendiğinden yangın gazları merdivenleri baca olarak kullanmış ancak dış atmosfere tahliye edilemedikleri için kısa sürede tüm oda katlarının süratle zehirli ve yanma gücü yüksek gazlarla doldu. Asansör boşluklarının baca vazifesi gördüğü, yangının ve dumanın diğer katlara yayılmasında etkili olduğu görüldüğünden binadaki tüm asansörlerin ve özellikle makine dairesi asansörlerin yeterli havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulunmadığı, dumanın katlara yayılmasını engelleyecek asansör kuyularının basınçlandırılmadığı, dosya kapsamında asansör basınçlandırma hesapları yer almamıştır" denildi.

BAKANLIKLAR VE KAMU KURUMLARI 1. DERECE KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008 yılından bu yana oteli 13 kez denetlediği, ancak denetimlerin özensiz ve yetersiz yapıldığı belirtilerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin özellikle can ve mal güvenliği, personelin niteliği ve eğitim düzeyi başta olmak üzere gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri saptanmıştır. Bina tahliye planları ve yangın ekipleri oluşturulmuş mu? Isı kaynakları kontrolü yangın emniyeti açısından önemli olmasına rağmen değerlendirilmemiştir. Heyetimizce yerinde yapılan incelemede muhtelif akaryakıt tankları, depoları, standart dışı bidonlarda benzinler, muhtelif LPG tüplerinin dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Parlayıcı ve patlayıcı madde değerlendirmesi, LPG ve doğal gaz algılama dedektörü hususu yangın emniyeti açısından çok büyük önem arz etmesine rağmen hiç değerlendirilmemiştir. Tesiste bulunan LPG depoları ve dağıtım hatları ile ilgili tesisat kurulum ve onay belgeleri talep edilmediği ve sorgulanmamıştır. Özellikle insan yoğun alanlarda LPG kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler için gerekli risk analizleri yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, otel yönetiminin yangın güvenliği ile ilgili eksiklikleri bilerek gidermediği açıkça ifade edildi. Mimari proje sorumlularının binanın yanlış tasarlandığı belirtilirken, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının da yangın risklerini doğru öngöremediği ve gerekli önlemleri almadığı kaydedildi. Raporun devamında "İtfaiye yetkililerinin tespit ettikleri eksiklikleri mutlaka elektronik ortamda kayıt altına alması, raporun tutulduğu gün iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olan İl Özel İdaresi/Valilik ile tesisin tüm birimleriyle bütünleşik turizm işletmesi olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine bildirmesi gerekirdi. Söz konusu kritik bildirimin yapılmamasından dolayı talep üzerine tesis bünyesinde denetimi eksik yapan itfaiye yetkililerinin görevlerini gereği gibi ifa etmediğinden dahili olan yetkililerin cezai sorumlulukları ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdarelerinin yetki ve sorumluluğunda olduğu, otelde yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını periyodik sürelerde olmasa da denetleme görev ve sorumlulukları bulunmaktadır" denildi.

Raporda ayrıca, "İhmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle doğrudan ilişkili ve illiyet bağının birçok noktadan birden fazla kere kuruldu. Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemediklerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından birinci derecede etkili olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

"OTEL YÖNETİMİ EKSİKLİKLERİ BİLEREK GİDERMEDİ"

Raporun devamında, "Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebiyle otelin işletmesinden sorumlu genel müdür ve sıralı yetkili yöneticilerin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla hususta gerçekleştirdikleri ihmaller sebebiyle mimari proje sorumlularının binanın tasarımındaki yanlışlıklar sebebiyle, görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının riskleri doğru öngöremedikleri, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamadıkları, iyileştirme ve düzeltmeleri yapmadıkları ve ilgili makamlara bildirimde bulunmadıklarından, otelde kurulu LPG tesisatında yukarıda belirtilen ihmalleri gerçekleştiren yetkili ve sorumluların birinci derecede asli kusurludur" denildi.