8 metreden yük asansörü boşluğuna düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yaşanan kazada, iş yeri sahibi Cengiz S. (50) dengesini kaybederek yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Ekiplerin yoğun çabasıyla düştüğü yerden çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak'taki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Cengiz S., imalathanenin 3. katında temizlik yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu yük asansörü boşluğuna düştü.
Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen iş yeri sahibi ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden çevredeki çalışanlar hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından Cengiz S.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı