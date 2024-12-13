8 metreden yük asansörü boşluğuna düştü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak'taki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Cengiz S., imalathanenin 3. katında temizlik yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu yük asansörü boşluğuna düştü.

Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen iş yeri sahibi ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden çevredeki çalışanlar hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından Cengiz S.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.