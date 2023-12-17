81 İlde Aynı Anda Başladı! Her Evi İlgilendiriyor...

Bakan Mehmet Özhaseki talimatı ile Bina Kimlik Sistemi 81 ilde aynı anda başladı. Dolayısıyla bu açıklamalar her evi ilgilendiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bu uygulama ile kolon kesmelerin önüne geçileceğini duyurdu. Başlayan Bina Kimlik Sistemi uygulaması ile artık tüm binaların bir kimliği olacak. Peki Mehmet Özhaseki konu hakkında başka neler söyledi? İşte her evi ilgilendiren ve 81 ilde aynı anda başlayan önemli uygulama hakkında bilmeniz gerekenler...

81 İlde Aynı Anda Başladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki, her evi ilgilendiren, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde uygulamaya başlattığı yapı kontrollerini kontrol etmek maksadı ile ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"Binaların da artık bir kimliği olacak! Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile; Kolon kesme, Kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler. Bina sakinleri ise; e- Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler. 144 bin binada, 'Bina Kimlik Sistemi'ne geçtik."

Her Evi İlgilendiriyor

Video üzerinde de açıklamalar yapan Bakan Özhaseki, her evi ilgilendiren kolon kesme hakkında şu ifadeleri kullandı: