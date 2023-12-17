81 İlde Aynı Anda Başladı! Her Evi İlgilendiriyor...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli açıklamayı yaptı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 81 ilde aynı anda başladı. Bu haber her evi ilgilendiriyor. İşte yapılan o uygulamanın ayrıntıları...
Bakan Mehmet Özhaseki talimatı ile Bina Kimlik Sistemi 81 ilde aynı anda başladı. Dolayısıyla bu açıklamalar her evi ilgilendiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bu uygulama ile kolon kesmelerin önüne geçileceğini duyurdu. Başlayan Bina Kimlik Sistemi uygulaması ile artık tüm binaların bir kimliği olacak. Peki Mehmet Özhaseki konu hakkında başka neler söyledi? İşte her evi ilgilendiren ve 81 ilde aynı anda başlayan önemli uygulama hakkında bilmeniz gerekenler...
81 İlde Aynı Anda Başladı!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki, her evi ilgilendiren, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde uygulamaya başlattığı yapı kontrollerini kontrol etmek maksadı ile ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
"Binaların da artık bir kimliği olacak! Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile; Kolon kesme, Kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler. Bina sakinleri ise; e- Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler. 144 bin binada, 'Bina Kimlik Sistemi'ne geçtik."
Her Evi İlgilendiriyor
Video üzerinde de açıklamalar yapan Bakan Özhaseki, her evi ilgilendiren kolon kesme hakkında şu ifadeleri kullandı:
Bina Kimlik Sistemi AR-GE çalışması sonucu ortaya çıkarıldı. Bina kimlik belgesinin amacı kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi bina içerisinde istemediğimiz etkilerin beş yıllık periyotlarla ara ara kontrolleri yapılarak tespit yapıyoruz. Denetim faaliyeti sona eren bir binada kimlik belgesi takılması aşamasında ekip arkadaşlarımız dijital kimlik belgesini oluşturuyor. Binaya gidip monte ediyor. Bina Kimlik Sistemi'miz de 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya konuldu. Bugüne kadar yaklaşık 144 bin binaya kimlik belgesi takıldı. 2021'den önceki yapıların da benzer şekilde kimlik bilgileri oluşturulmak suretiyle onların da denetime katılması hedeflenmektedir.