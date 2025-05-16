82. il mi geliyor? Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
82. il mi geliyor? Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken yanıt
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştuğu sırada Hakkari'den gelen bir vatandaş, "Yüksekova il olmak istiyor. Yüksekova halkı heyecanla müjdenizi bekliyor." diyerek il talebini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebe verdiği yanıt dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Türkiye'de Yüksekova gibi il olmak isteyen çok yer var. Hepsi sıraya girmiş durumda. Her biri 'Biz de il olmalıyız' diyor. Üstelik Yüksekova'nın bir de havalimanı var." ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın esprili yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu.

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