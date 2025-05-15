Konya'daki deprem sonrası açıklama: 7 büyüklüğünde deprem riski!

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konya'daki deprem sonrası açıklama: 7 büyüklüğünde deprem riski!
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Eren, depremin Tuz Gölü Fay Zonu’nun kuzeybatı ucunda, Kulu’nun kuzeyinde gerçekleştiğini ve sığ odaklı olduğunu belirtti.

Depremin meydana geldiği fay hattına dikkat çeken Prof. Dr. Eren, “Tuz Gölü Fay Zonu, Türkiye’nin diri fay haritasında yer alıyor ve 7 büyüklüğüne varabilecek depremler üretebilecek potansiyele sahip. Yapılan çalışmalar, bu fayın aktif olduğunu ortaya koyuyor. Bugünkü deprem, söz konusu fay zonunun en kuzeybatı ucunda gerçekleşti. Odak mekanizması çözümüne göre, normal bir fay üzerinde meydana gelmiş” ifadelerini kullandı.

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