Altının kilogram fiyatı düştü

Gün içinde en düşük 3 milyon 925 bin lira, en yüksek 4 milyon 35 bin lira seviyeleri görüldü. Dün 4 milyon 60 bin liradan kapanan standart altının kilogram fiyatı, bugün kapanışta 4 milyon 35 bin liraya geriledi.

KMKTP’de altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 16 milyar 236 milyon 533 bin 811,94 TL, işlem miktarı ise 4.095,70 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 492 milyon 746 bin 533,94 TL oldu.

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar şöyle sıralandı:

Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve NMGlobal Kıymetli Madenler.