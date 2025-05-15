Konya’daki depremin ardından okullar tatil mi?

Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Mayıs günü saat 15.46’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler eğitim kurumlarına çevrildi. Vatandaşlar, "Konya’da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konya’daki depremin ardından okullar tatil mi?
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

Depremin ardından en çok merak edilen konulardan biri de okulların durumu oldu. Ancak 16 Mayıs Perşembe günü için Konya Valiliği’nden okullara veya üniversitelere yönelik herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle, Konya genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.

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