Konya'da şiddetli deprem, Ankara'da hissedildi: Bir olumsuzluk var mı, Bakan açıkladı!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, depremin çevre illerde de hissedildiğini belirterek, AFAD ve ilgili kurumlara bağlı ekiplerin hızlı şekilde saha çalışmalarına başladığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, “Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.