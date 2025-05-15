RTÜK’ten 6 kanala yayın ihlali cezası

RTÜK’ten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul Toplantısı’nda yayın ilkelerine aykırı yayınlar değerlendirildi.

Toplantıda, Tele1’de Murat Taylan’ın sunduğu “Gazeteciler Masası” programında Halil Falyalı’ya ait olduğu iddia edilen görüntü kayıtları ile bu kayıtlarda yer aldığı öne sürülen bazı üst düzey devlet yetkilileri ve ailelerine yönelik iddiaların ele alındığı hatırlatıldı.

Üst Kurul izleme uzmanlarının hazırladığı raporda, herhangi bir somut belge sunulmadan öne sürülen bu iddialarla istihbarat birimlerinin yöneticileri, diplomatik temsilciler ve devlet büyüklerinin yakınlarının doğrudan hedef alındığı ifade edildi. Raporda, yayıncılık faaliyetlerinin kişilik haklarına saygı, tarafsızlık ve kamu düzeninin korunması gibi temel ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda özel hayatı ilgilendiren ve doğrulanmamış bilgilerin kamuoyuna gerçekmiş gibi sunulmasının, habercilik etiği ve yayıncılık sorumluluğu açısından ciddi ihlal oluşturduğu belirtildi.

RTÜK, söz konusu yayın nedeniyle Tele1’e, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamında “özel hayatın gizliliğine saygı” ilkesinin ihlali gerekçesiyle üst sınırdan ceza verdi.

SZC TV’de Damla Doğan Tuncel’in sunduğu “Hafta Sonu Ana Haber” ve Halk TV’de Gülşah Ekinci’nin sunduğu “Hafta Sonu Raporu” programlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin iddiaların “kaynaklar” ve “edinilen bilgilere” dayandırılarak aktarılması da kurul gündemindeydi.

RTÜK raporunda, haber içeriklerinde olayın doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, bazı idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturulduğu, ayrıca iddialara konu edilen isimlerin görüşlerine yer verilmediği belirtildi. Bu yayınların, 6112 sayılı Kanun’un "doğruluğundan emin olunmaksızın haber yayımlanamaz" hükmünü ihlal ettiği tespit edildi.

Her iki kanala da tarafsızlık ilkesine aykırılıktan üst sınırdan idari para cezası verildi.

Disney+ platformunda yayınlanan “Başka Bir Sen” ve “Kalender Pide” adlı yapımlara ait 7 ve 5 dakikalık özel kesitlerin NOW TV ekranlarında yayınlandığı ve bu kesitlerin film tanıtımı içerdiği tespit edildi. RTÜK, bant reklamlarla birlikte “Disney+” vurgusunun da yer aldığı bu yayınların izleyiciyi platforma yönlendirmeyi amaçladığını belirledi.

Bu nedenle 6112 sayılı Kanun’daki “gizli ticari iletişime yer verilemez” hükmüne aykırılık gerekçesiyle NOW TV’ye üst sınırdan ceza kesildi.

YILDIZ EN ve SERHAT TV’de yapılan yayınlarda, günlük 1 saati geçemeyen tele-alışveriş yayın sürelerinin aşıldığı tespit edildi. RTÜK, kesintisiz en az 15 dakika ve toplamda 1 saati geçmeyecek şekilde belirlenen yasal sürelerin ihlal edilmesinin haksız rekabete yol açtığını belirtti.

Her iki kanala da üst sınırdan idari para cezası verildi.