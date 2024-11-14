9 ayrı ilçeden motosiklet çalmışlar! İstanbul'da 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, farklı tarihlerde 9 ayrı ilçede motosiklet hırsızlıkları yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıklara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, park halindeki çeşitli marka ve modeldeki motosikletleri çalan şüphelilerin, bunların bir kısmını parçalayıp yedek parça olarak, bir kısmı da sahte belge düzenleyerek başka kişilere sattıklarını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 16 motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HIRSIZLAR MOTOSİKLETTEKİ KİLİTLERİ ÜÇ DÖRT SANİYEDE KIRDI"

Şüphelilerden ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde motosikletini teslim alan Samet Yıldırım, aracının evinin önünden çalındığını belirterek, "Üstünde kilit olmasına rağmen hırsızlar çok kolay bir şekilde kilitleri üç dört saniye içinde kırdı. Umudumu kesmiştim. Polislerin sayesinde bulundu. Bağcılar'dan çalındı, Beylikdüzü'nde çıktı." dedi.

Emniyet güçlerine teşekkür eden Yıldırım, motosiklet kullanıcılarına takip cihazı takmaları ve kapalı yerlerde park etmeleri tavsiyesinde bulundu.