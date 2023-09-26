96 Kilogram Esrar Ele Geçirildi! Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Başarıyla tamamlanan operasyonun neticesinde 96 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ardından önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyona ilişkin detayları Diyarbakır Valiliği duyurdu.
96 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre operasyon, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi. Açıklamada operasyonun, terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla düzenlendiği ifade edildi.
Operasyonun adresi ise Lice ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi oldu. Başarıyla tamamlandığı ifade edilen operasyonda 96 kilogram toz esrarın ele geçirildiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı