96 Kilogram Esrar Ele Geçirildi! Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Başarıyla tamamlanan operasyonun neticesinde 96 kilogram toz esrar ele geçirildi.

96 Kilogram Esrar Ele Geçirildi! Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ardından önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyona ilişkin detayları Diyarbakır Valiliği duyurdu.

96 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre operasyon, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi. Açıklamada operasyonun, terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonun adresi ise Lice ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi oldu. Başarıyla tamamlandığı ifade edilen operasyonda 96 kilogram toz esrarın ele geçirildiği ifade edildi.

Gözler Kabine Toplantısından Çıkacak Kararda! Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?Gözler Kabine Toplantısından Çıkacak Kararda! Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# diyarbakır # lice # operasyon # uyuşturucu
Çok Okunanlar
26 Eylül 2023 Resmi Gazete Kararları
26 Eylül 2023 Resmi Gazete Kararları
Meteorolojiden o Bölgelere Uyarı! Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Bekleniyor
Meteorolojiden o Bölgelere Uyarı! Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Bekleniyor
Altın Değer Kaybetti mi?
Altın Değer Kaybetti mi?
Ev Yapımı Yoğurt mu, Marketten Alınan mı?
Ev Yapımı Yoğurt mu, Marketten Alınan mı?
Kredi Kartlarında Aylık Azami Gecikme Faiz Oranı Ne Kadar Oldu?
Kredi Kartlarında Aylık Azami Gecikme Faiz Oranı Ne Kadar Oldu?
Öne Çıkanlar İktidar neden vaatlerini yerine getirmedi? - Başkent Kulisi - Ulusal İktidar neden vaatlerini yerine getirmedi? - Başkent Kulisi - Ulusal Ek Tercih KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman? 2023 Ek Tercih KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman? 2023