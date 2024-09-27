96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında karar

6 Şubat depreminde Adana'da 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında karar çıktı. Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında karar
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 96 kişinin can verdiği Alpargün Apartmanı davasında karar açıklandı.

Dava Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık, inşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadığını ve 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uyduğunu belirtti. Binada büyük tadilatlar yapıldığını, taşıyıcılara ve kolanlara fiziki müdahaleler yapıldığını söyledi. Kanser hastası olduğu için tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Apartmanda yakınlarını da kaybeden müşteki ve avukat Beşir Ekinci, kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

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