Abisinden 10 gündür haber alınamıyor! Yaşlı adam sahilden ayrılmıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde balıkçılık yapan ve 10 gün önce teknesiyle denize açıldıktan sonra bir daha dönmeyen 71 yaşındaki Mehmet Aykut'tan gelecek haber için yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Abisinden 10 gündür haber alınamıyor! Yaşlı adam sahilden ayrılmıyor
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Arhavi’de 19 Ağustos Cumartesi günü yaşanan olayda, teknesiyle denize açılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Aykut için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyıdan 2 kilometre açıkta demirlediği teknesinde bulunamayan Aykut için Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.

Abisinden 10 gündür haber alınamıyor! Yaşlı adam sahilden ayrılmıyor - Resim : 1

UMUT DEVAM EDİYOR!

Kayıp Aykut’un kardeşi Hızır Yılmaz Aykut (61) her gün sabahın erken saatlerinde abisinin denize açıldığı kıyıya giderek acı bekleyişini sürdürürken, ağabeyinden gelecek bir haberin yolunu gözlüyor. Aykut, “Abim sabah saatlerinde balık tutmak için kendi teknesiyle denize açılmış. Daha sonra çevredeki balıkçılar tarafından teknede olmadığı tespit edilmiş. Biz de olay yerine gittik, kayık boştu çapa atılmış sabitlenmişti. Ama kendisi yoktu.

Yetkililere haber verdik. Gerekli aramalar yapılıyor. Havadan, deniz altından, deniz üstünden arama çalışmaları yapılıyor. Balıkçı arkadaşları kendi imkanlarıyla arama yapıyor. Halen daha kendisine ulaşmak mümkün olmadı umutla bekliyoruz. Büyük bir stres içinde sonucu bekliyoruz” dedi.

Abisinden 10 gündür haber alınamıyor! Yaşlı adam sahilden ayrılmıyor - Resim : 2

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