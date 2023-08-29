Abisini öldürdü! İntihar etmeye çalıştı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağabeyini silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Abisini öldürdü! İntihar etmeye çalıştı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağabeyini silahla öldürüp, ailesinden 4 kişiyi yaralayan şahıs, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde, aile arasında yenilen yemek sırasında B.Y. (29), henüz belirlenemeyen sebeple ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaraladı.

B.Y. daha sonra aynı silahla yaşamına son vermek istedi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganın ağabeyi H.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan ile diğer 4 kişinin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cinayet # adana # Yüreğir
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