Acı olay: 15 yaşındaki Ahmet Özer sahada hayatını kaybetti

Mardin’in Ömerli ilçesinde futbol oynarken fenalaşan 15 yaşındaki Ahmet Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Acı olay: 15 yaşındaki Ahmet Özer sahada hayatını kaybetti
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Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli İlçe Stadyumu’nda yaşandı. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Ahmet Özer, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahada yapılan Özer, Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan genç oyuncunun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Özer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Özer’in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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