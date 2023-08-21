Adalet Bakanı Tunç Yozgat'ta devrilen yolcu otobüsü ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.