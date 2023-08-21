Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarladı: 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarladı: 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YOZKAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 12 ÖLÜ

Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

- Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir.

 Vali Özkan'dan yaralılara ziyaret açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi. Özkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan şunları söyledi:

- Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz.

 Basın mensubunun kazanın neden kaynaklandığını sorması üzerine Özkan, şöyle konuştu:

- İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek.

Adalet Bakanı Tunç devrilen otobüse dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞILIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yozgat Sorgun'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç Yozgat'ta devrilen yolcu otobüsü ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurduAdalet Bakanı Tunç Yozgat'ta devrilen yolcu otobüsü ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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