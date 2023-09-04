Adaletten kaçamadılar! İstanbul'da büyük operasyon

İstanbul’da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan toplam 22 şahıs yakandı. Birçok suça katılan şahıslar hakkında gerekli emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra, tutuklanarak ceza evlerine gönderildiler.

Adaletten kaçamadılar! İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Editör: Süleyman Daban
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İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2018’de Uyuşturucu Madde bulundurmak ve Kullanmak suçundan 13 Yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Gökhan G.’nin (29) adresine operasyon yaptı. Gökhan G. ekiplere kapıyı açmayıp kendine kesici aletle zarar vereceğini belirtmesi üzerine devreye giren özel harekat polisleri şahsı yakalayarak muhafaza altına aldı.

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 METRİS KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Ekipler tarafından yakalanan şahsın boyun bölgesi ile vücudunun çeşitli yerlerinde kesiklerin olduğu görüldü. Ambulans ile hastaneye sevk edilen Gökhan G. gerekli tedavileri yapıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlan Gökhan G. 02.09.2023 günü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 28.08.2023 ve 02.09.2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda Efnan M. 42 yıl 10 ay çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan, Yusuf Ç. 16 yıl 8 ay yağma suçundan, Ahmet Ö.8 yıl 1 ay kasten öldürme suçundan, Seyfettin S. 7 yıl 5 ay çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan, Kemal V. 7 yıl 4 ay hırsızlık, Savaş B. 7 yıl 2 ay çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan, Uğur Y.6 yıl 4 ay çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan toplam 22 şahsa işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # suç
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