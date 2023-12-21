Adana Büyükşehir Belediyesinde Sular Durulmuyor

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyet ifadeleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet Sızlı ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda oğlunun üniversiteden arkadaşı olan Mürüvet Sızlı'nın, ihale yapılmadan kentteki bilboordları kullandırdığı ve reklam firmalarından para aldığı öne sürülmüştü.