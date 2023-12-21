Adana Büyükşehir Belediyesinde Sular Durulmuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde sular durulmuyor. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk edilenlerin arasında Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanları da yer aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde Sular Durulmuyor
Son Güncelleme:

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyet ifadeleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet Sızlı ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda oğlunun üniversiteden arkadaşı olan Mürüvet Sızlı'nın, ihale yapılmadan kentteki bilboordları kullandırdığı ve reklam firmalarından para aldığı öne sürülmüştü.

Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı! İşte Açıklanan Toplam Rezerv MiktarıMerkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı! İşte Açıklanan Toplam Rezerv MiktarıEkonomi
# adana büyükşehir belediyesi # rüşvet soruşturması
Çok Okunanlar
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı!
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı!
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Öne Çıkanlar Dünyaca Ünlü Independent Gazetesi Yazdı! "İsrail Kaybediyor!" | Ulusal Haber Dünyaca Ünlü Independent Gazetesi Yazdı! "İsrail Kaybediyor!" | Ulusal Haber Göz Altı Torbalarından Kurtulmanın Kolay Yolu! Göz Altı Torbalarından Kurtulmanın Kolay Yolu!