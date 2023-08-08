Adana polisi gençlere destek olmaya devam ediyor. Meslek edindirme kurslarını ziyaret ettiler
Adana'da polislerin desteğiyle gerçekleştirilen meslek kurslarında 20 genç eğitim almaya başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Hayallerimiz Renkleniyor" projesi kapsamında 20 gence yönelik aşçılık ve makyözlük kursu düzenledi.
Polisler, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa katılan gençlere ziyarette bulunarak önlük hediye etti.
Makyözlük eğitimi alan genç kızlar da meslek edinmelerini destekleyen kadın polislere makyaj yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı