Adana'da 65 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Sitesi’nde takipsizlik kararı!

İş yeri sahibi M.A.’nın, iş yerini genişletmek için kolonları kestirip değiştirdiği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

ADANA'DA 65 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TUTAR SİTESİ’NDE TAKİPSİZLİK KARARI!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde toplanan deliller ve bilirkişi raporunu inceledikten sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, kolon kesme iddialarının tespit edilemediği, iş yeri sahibinin iş yerini satın almadan önce tadilat yapıldığının eksper fotoğraflarıyla belirlendiği, Çukurova Belediyesi’ne kolon kesme şikayeti yapılmadığı ve bina müteahhidinin de 2008 yılında vefat ettiği belirtildi. Ailelerin avukatı karara itiraz etti.



65 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin reddetme kararında gerekçe olarak “Şüpheli hakkında verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda belirtilen gerekçelerin yerinde olduğu, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itiraz eden tarafından yapılan itirazın reddine karar vermek gerekmiştir” kararı verildi.

DAVADA BİR KEZ DAHA RED KARARI VERİLDİ!

İtiraza ret kararını değerlendiren kayıp yakını ve dava avukatlarından Gülsüm Özdoğru, “Ne verilen takipsizlik kararının ne de bu kararın yaptığımız itirazların reddinin hukuki bir açıklaması bulunmaktadır. “Sürecin başından bu yana yapılan eksik araştırmayı kabul etmek mümkün değil. Bunca delil varken bu kararı verebilmek, yapılanları örtbas etmek demektir” ifadelerini kullandı.